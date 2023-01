Sabalenka accede a cuartos de final en Australia y Garcia queda eliminada

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 5 del mundo e invicta en 2023, mantuvo este lunes su racha y accedió por primera vez en su carrera a cuartos de final del Abierto de Australia, donde no estará la francesa Caroline Garcia (N. 4).



Sabalenka se impuso con sobriedad a la suiza Belinda Bencic (N. 10) por 7-5, 6-2 y se medirá en la siguiente ronda a la croata Donna Vekic (N. 64) para acceder por primera vez a las semifinales de un Grand Slam.



La jugadora helvética, número 10 del mundo y ganadora del torneo preparatorio de Adelaida II, consiguió el primer quiebre del partido para avanzarse con 4-2 en el primer set.



Sin embargo, la bielorrusa, que había ganado el torneo de Adelaida I celebrado una semana anterior, respondió sólidamente adjudicándose 11 de los siguientes 14 juegos y cerrando el encuentro con una derecha ganadora desde el resto.



"Estoy muy contenta por esta victoria y por mi nivel de juego", dijo la bielorrusa de 24 años, que todavía no ha perdido ni un solo set en 2023.



De su parte, la francesa, ganadora de las WTA Finals, cayó por 7-6 (7/3), 6-4 ante la polaca Magda Linette (N. 45) que nunca había llegado a los octavos de final de un Grand Slam y ahora se enfrentará en cuartos a la checa Karolina Pliskova.



Garcia se avanzó con un break en el primer juego pero acabó pagando sus numerosas imprecisiones y cedió el saque en el décimo juego con un revés que se le escapó largo.



En el tiebreak, una doble falta y nuevos errores no forzados (19 en el primer set y 33 en todo el partido) volvieron a penalizar a la francesa.



El set reforzó a la polaca, que solo cometió seis errores en la segunda manga y consiguió el quiebre para ponerse 5-4 y cerrar el partido con su saque.