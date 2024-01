Sabalenka: "No quería ser el tipo de jugadora que gana un Grand Slam y desaparece"

RESPUESTA: "No tengo palabras. No sé cómo describir mis emociones, pero estoy súper, súper feliz y orgullosa de todo lo logrado hasta aquí. Muy contenta del nivel al que he jugado hoy. Ha sido diferente que el año pasado, cuando entré en la pista me sentí menos emotiva, he sentido que tenía el control y que me sentía emocionalmente preparada. Me ha llevado tanto tiempo convertirme en la jugadora que soy ahora en la pista, controlarme a mí misma, comprenderme... el camino ha sido largo. Hablo como si fuera a anunciar mi retirada ¡pero no! ¡Es muy pronto! Todavía tengo cosas por hacer".