Santa Cruz se alista para albergar el Bolivia Open

Por su parte, Zeballos no ocultó su emoción por ser parte de este importante evento. “En mi carrera profesional he participado en este tipo de torneos, pero en pocos he tenido la oportunidad como boliviana. Que se logre hacer un torneo así en el país es muy importante. Es una gran oportunidad y una experiencia valiosa para mí como tenista”, dijo Zeballos.