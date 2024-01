Se terminó el Australian Open para Hugo Dellien

Hugo Dellien se despidió del Australian Open este jueves. El tenista boliviano no pudo en la segunda ronda de la Qualy luego de caer en dos sets ante el francés Harold Mayot.



La cancha 6 del complejo deportivo de Melbourne Park albergó el duelo que duró poco más de una hora y quince minutos.



Luego de superar al portugués Gonçalo Oliveira en primera ronda, Dellien tuvo una presentación para el olvido. La raqueta nacional no logró hacer pie y se encontró ante un rival que fue ampliamente superior. El francés se apoderó del primer set por 6-0.



Ya en la segunda pista, el Tigre de Moxos le quebró de entrada el servicio, sin embargo Mayot respondió de inmediato con la misma dosis.



El duelo se emparejó por momentos, pero Hugo pecó de los errores no forzados. Finalmente, el europeo no tuvo mayores complicaciones para cerrar el partido con un 6-3.



De tal manera, se terminó la participación del boliviano en el primer Grand Slam del año. Los próximos torneos de Dellien serán los ATP Challenger del circuito sudamericano.



Posteriormente, intentará sumar los puntos necesarios para anotarse en el Roland Garros que se disputará desde el 20 de mayo.