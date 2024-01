Sinner remonta contra Medvedev y gana el Abierto de Australia

Sinner, que arrolló al N.1 del mundo Novak Djokovic en semifinales, se convierte a los 22 años en el tercer jugador masculino de Italia en lograr un título de Grand Slam, el primero desde hace casi medio siglo. En el Abierto de Australia, es el primero de su país en lograrlo.



Por su parte Medvedev revive la pesadilla de 2022, cuando perdió también la final pese a contar con dos sets de ventaja sobre Rafael Nadal.



El ruso de 27 años acabó pagando su complicado recorrido en el torneo australiano, a lo largo del que ganó tres partidos en cinco sets, dos de ellos tras haber tenido que remontar dos mangas en contra (en semifinales y en la segunda ronda).



Tras disputar su sexta final de Grand Slam, tan sólo cuenta con una victoria, en el US Open 2021 contra Djokovic.



Sinner logró cerrar con victoria el torneo en el que ya consiguió una gesta inédita: vencer al serbio en las semifinales o final de Melbourne.



Y sin embargo el domingo, en la Rod Laver Arena, durante casi dos mangas y hasta el 5-1 del segundo set, el partido parecía totalmente decantado hacia Medvedev.



Sinner, quizás por la inexperiencia de estar disputando su primera final de Grand Slam, no parecía ni la sombra del jugador insistente que había pasado por encima de Djokovic en la pista fetiche del serbio dos días antes.



Medvedev sin embargo, ejecutaba su plan a la perfección: atacar al italiano incluso cambiando su estilo y subiendo a la red, apoyándose siempre en su eficaz servicio.



Pero Sinner reaccionó al final del segundo set, reduciendo el marcador de 5-1 a 5-3. El italiano se fue soltando y fue recuperando su golpe, tan duro con la diestra como de revés, para imponerse físicamente a un Medvedev cansado.



En su recorrido hasta la final, el ruso había disputado casi seis horas más de tenis que su joven adversario.



Con la victoria, Sinner se convirtió en el quinto italiano, teniendo en cuenta hombres y mujeres, en lograr un título de Grand Slam después de Nicola Pietrangeli (Roland Garros 1959 y 1960), Adriano Panatta (Roland Garros 1976), Francesca Schiavone (Roland Garros 2010) y Flavia Pennetta (US Open 2015).