Swiatek tumba a Pegula y avanza a semifinales en el Abierto de Estados Unidos

La polaca Iga Swiatek, la número uno del tenis femenino, superó el miércoles a la estadounidense Jessica Pegula y se plantó en sus primeras semifinales del US Open, donde persigue su tercer trofeo de Grand Slam.



Swiatek venció a Pegula, la estadounidense mejor situada en el ranking mundial (8º), por 6-3 y 7-6 (7/4) en la pista central de Flushing Meadows (Nueva York), saliendo vencedora de un segundo set con hasta 10 rupturas de servicio.



La joven figura polaca, que ha llegado al menos a semifinales en tres de los cuatro Grand Slams del año, enfrentará el jueves por un puesto en la final a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número seis mundial.



Las primeras semifinales en Nueva York "significan mucho". No esperaba esto al principio del torneo", afirmó Swiatek, que llegaba con algunas dudas a Flushing Meadows después de un espectacular inicio de temporada.



"Venía a hacer el mejor resultado posible pero no esperaba esto. Trabajé duro y mantuve las expectativas bajas. Hoy fue un partido muy duro", reconoció.



Swiatek, de 21 años, arrancó el año a toda velocidad llegando a semifinales del Abierto de Australia, heredando el número uno mundial de manos de la retirada Ash Barty y encadenando una racha de 37 partidos ganados.



Tras su segundo triunfo en Roland Garros, sin embargo, la polaca bajó el ritmo y en Wimbledon cayó inesperadamente en tercera ronda ante la francesa Alizé Cornet.



Ante grandes rivales, sin embargo, Swiatek se crece al punto de que ha ganado sus últimos ocho enfrentamientos ante miembros del top-10 de la WTA, como Pegula.



"Aún recuerdo cuando yo no era la favorita y cada partido me parecía surreal, pero ahora es como una rutina", señaló.



Pegula, en cambio, no pudo dar una segunda gran alegría a la afición local pocas horas después del vibrante triunfo de Frances Tiafoe ante Andrey Rublev, que lo convirtió en el primer estadounidense en semifinales masculinas desde Andy Roddick en 2006.



En la rama femenina, en cambio, Estados Unidos vio caer en octavos a sus tres últimas representantes - Pegula, Coco Gauff y Danielle Collins - y dijo adiós la semana pasada a su superestrella Serena Williams.