Tenistas enfrentados con la FBT anunciaron nuevas medidas en caso de que no le cumplan lo pactado

Federico Zeballos, Murkel Dellien y Boris Arias anunciaron nuevas medidas en contra de la Federación Boliviana de Tenis (FBT), en caso de que la institución no cumpla un acuerdo económico con los jugadore s, que asistieron a la Copa Davis 2022 en Tailandia.

“Vamos a tomar acciones, pero no las podemos decir”, dijeron los deportistas cuando intervinieron en una conferencia de prensa virtual. Cada uno a su turno explicó el motivo de su renuncia al equipo Bolivia en la próxima Copa Davis.

Las afirmaciones fueron ratificadas por Hugo Dellien, que también intervino, pese a no ser uno de los afectados. “Yo no estoy afectado, pero los apoyo porque soy el representante de ellos”, indicó. El Tigre de Moxos no jugó en Tailandia por lesión.