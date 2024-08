Tras consagrarse en República Checa, Hugo Dellien debuta con triunfo en Alemania

Luego de coronarse campeón del ATP Challenger de Liberec en República Checa el pasado domingo, Hugo Dellien comenzó este martes su participación en el Bonn Open de Alemania con una destacada victoria. El tenista boliviano, que se encuentra en un gran momento deportivo, logró un contundente triunfo en la primera ronda ante el local Max Habs Rehberg, con un marcador de 6-3 y 6-1. Este resultado no solo reafirma su buen desempeño en el circuito, sino que también lo impulsa en su objetivo de escalar posiciones en el ranking mundial de la ATP.



Dellien mostró una superioridad notable a lo largo del encuentro, completando el partido en tan solo 1 hora y 15 minutos. Desde el inicio del primer set, impuso su juego y se respaldó en su potente primer servicio, con el que ganó el 73% de los puntos. Además, el boliviano se destacó por su solidez, ya que no cometió ninguna doble falta, lo que minimizó los errores no forzados y le permitió cerrar la primera manga con un claro 6-3 a su favor.



En el segundo set, Dellien continuó con su dominio y, con un juego más agresivo, cerró el partido con un contundente 6-1. Este resultado lo clasifica para los octavos de final, donde se enfrentará al francés Clément Tabur en un partido programado para el jueves, aunque aún no se ha definido la hora exacta.



La confianza que ha ganado tras su reciente victoria en Checa se refleja en su juego, lo que lo convierte en un oponente temido en el torneo.



Este triunfo en el Bonn Open se suma a su reciente éxito en Liberec, donde Dellien se coronó campeón tras vencer al danés Elmer Moller en un emocionante partido que se extendió por más de dos horas. Con este título, el boliviano alcanzó su victoria número 28 en su carrera profesional, el segundo de la temporada.