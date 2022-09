Último partido para Roger Federer, el final de un ídolo del tenis

"No sé si podré gestionar todo esto", admitió el suizo de 41 años el jueves en conferencia de prensa, cuando fue preguntado si temía que la emoción le embargue en diferentes momentos clave de esta jornada única.

Con 157 finales en su carrera, 31 de ellas en Grand Slam (20 títulos), se podría pensar que Federer tiene suficiente experiencia para no ponerse tenso.

Pero el hecho de que ese miedo escénico no haya desaparecido nunca explica también la longevidad y el éxito de su carrera. "Realmente podía llegar cada vez y decir 'espero ganar este torneo' durante, no sé, 15 años o más. Eso ha sido un privilegio", reconoció,

"Adoro atarme las zapatillas, prepararme, ponerme la cinta (alrededor de la cabeza), mirarme al espejo (preguntándose) '¿Está todo ok? ¿Estoy listo para esto? Ok, vamos'. Pero aunque realmente lo adore, estoy contento de no tener que volver a hacerlo más", explicó el suizo.