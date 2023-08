"Vamos a por todas", Alcaraz dispuesto a revalidar título en el US Open

En una entrevista con la AFP tras renovar su contrato con el fabricante francés de raquetas Babolat, Alcaraz dijo que primero hay que "concentrarse en la primera ronda".



"Cada slam al que voy intento ganarlo. Al ser el primero vienes aquí con un sentimiento diferente" pero "tengo muy buenos recuerdos del año pasado así que vamos a por todas", dice.



"Mentalmente, vamos a intentar olvidar que defiendo el título, simplemente vamos a concentrarnos partido a partido, mostrar nuestro mejor nivel en cada uno de ellos y ver si al final de todo juego a mi mejor nivel y puedo conseguir el segundo título aquí", dice.



No obstante, advierte: "Aquí todos los jugadores, todos los partidos son duros", y "todos los jugadores pueden vencerte".



El actual número uno del mundo de 20 años consiguió en la pista de cemento de Flushing Meadows de Queens su primer título de Grand Slam el año pasado.



A su palmarés sumó este año la victoria en la pista sobre hierba en Wimbledon al vencer en la final al actual número dos de la clasificación, el serbio Novak Djokovic, de 36 años en un partido épico.



Sin embargo, el joven prodigio español perdió ante el serbio el domingo último en el Masters 1000 de Cincinnati (EEUU) en otra final para el recuerdo, en la que 'Nole' remontó el primer set en contra y necesitó cinco bolas de partido y 3H49 para doblegar a Alcaraz.



La "mejor lección" que aprendió" de esta final, asegura, es que le enseñó a "lidiar (con) los momentos" difíciles, dice.



"Vivir este tipo de momentos contra uno de los mejores de la historia de nuestro deporte te ayuda mucho a ver" y "pensar lo que hizo Djokovic para intentar darle la vuelta", resume el que está destinado a tomar el relevo de las tres grandes raquetas que han marcado el tenis en las dos últimas décadas: además del serbio, su compatriota Rafael Nadal y el suizo Roger Federer.



Pese a haberse convertido en un fenómeno en las pistas de tenis, Alcaraz se define como "un chico muy normal, que intento llevarlo de la mejor manera posible". "Siempre voy a los mismos sitios, me junto con la misma gente y hago las mismas cosas. A nosotros no nos afecta y nos lo tomamos con mucha naturalidad", dice con su amplia sonrisa.