Villafañe afirma que no renunciará a la dirigencia del tenis en Bolivia como pidió Hugo Dellien

El presidente de la Federación Boliviana de Tenis (FBT), Hiber Villafañe, afirmó que el pedio de renuncia de Hugo Dellien, por ahora, no será posible porque él obedece a un directorio. El tenista anunció que no jugará por Bolivia hasta que Villafañe renuncie.

“Las decisiones se las toma en directorio y yo tengo el respaldo de ellos. Así que lo que pide (que renuncie a su cargo) no es posible”, afirmó Villafañe a DIEZ la mañana de este viernes.

Agregó que no comparte la decisión de los hermanos Hugo y Murkel Dellien, además de Federico Zeballos y de Boris Arias, quienes decidieron no jugar por Bolivia en Copa Davis hasta que la FBT no cumpla con un acuerdo económico, entre la institución y los deportistas.