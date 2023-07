Wimbledon Junior: ¡Juan Carlos Prado es semifinalista en dobles!

Juan Carlos Prado se instaló en semifinales del Wimbledon Junior en la modalidad de dobles. El tenista boliviano hace dupla con Joao Fonseca de Brasil y este jueves se impusieron en cuartos de final.



Los sudamericanos derrotaron por 6-3 y 6-4 al británico Henry Searle y al polaco Tomasz Berkieta. El duelo duró 1 hora y 30 minutos y se disputó en la cancha 3 del All England Lawn Tennis Club.



Prado, número uno del mundo en la categoría juvenil quedó eliminado de singles en primera ronda, pero su rendimiento en dobles está siendo notable y poco a poco se va adaptando a una superficie (césped) a la que no está acostumbrado.



Prado y Fonseca se enfrentarán a una pareja europea en busca del boleto a la gran final.



Jakub Filip de República Checa y Gabriele Vulpitta de Italia serán sus rivales de turno este viernes.



De momento, la organización no ha establecido el horario del encuentro pero se estima que arranque a las 12:00 HB.