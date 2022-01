Zeballos y Arias logran para Bolivia un título en tenis

Escucha esta nota aquí

Federico Zeballos y Boris Arias conquistaron su primer título de dobles. Ambos tenistas bolivianos lo consiguieron en el Challenger de Blumenau, Brasil.

Se impusieron este sábado en la final a la mejor dupla del torneo conformada por el colombiano Cristian Rodríguez y el ecuatoriano Diego Hidalgo: 7-6(3) y 6-1.

El camino para llegar a instancia decisiva no fue nada sencillo para esta dupla nacional. En primera ronda vencieron a los brasileños Wilson Leite y Eduardo Ribero (7-5, 3-6 y 10-5), en cuartos de final superaron a los argentinos Genaro Olivieri y Gonzalo Villanueva (6-2 y 6-1), mientras que en semifinales dieron el primer batacazo del torneo al eliminar a los segundos sembrados, los brasileños Igor Marcondes y Orlando Luz, quienes decidieron retirarse luego de perder el primer set 6-4.

La gran final se disputó en la cancha central. El primer set fue bastante luchado al llegar al tie break (muerte súbita) y acabó a favor de los bolivianos: 7-6(3).

La segunda cancha fue más accesible, los tenistas nacionales se mostraron más sólidos y sus rivales bajaron su juego. Terminó 6-1 luego de una hora y 19 minutos de juego.

Triunfo histórico

Este título significó el primero para ambos a nivel de Challenger. Zeballos sumó su corona número 32 a nivel profesional en dobles. Los anteriores 31 fueron de categoría Futures y del total de esos campeonatos siete fueron con Arias, quien cosechó su decimosexto título en parejas, de igual forma los anteriores 15 en Futures.

“Aparte de ser nuestro primer título del año es el primero en Challenger. Me siento contento porque es una suma de varias cosas. Con Boris venimos jugando bastante tiempo. Nos conocemos muy bien, somos también muy amigos fuera de la cancha, creo que todas esas cosas sumaron para que llegue nuestro primer título juntos”, dijo Zeballos.

Arias también destacó el logro. “Estamos muy contentos por este primer título de Challenger. Llevamos bastante tiempo jugando juntos y por fin se nos dio el título. Hemos venido de menos a más en cada partido. Sabíamos que iba a ser un torneo duro, pero se nos fueron dando las cosas”.

Ambos tenían que participar la semana que viene en el Challenger de Concepción en Chile, pero por diferentes inconvenientes solo Arias asistirá, mientras que Zeballos regresará al país.

“Lastimosamente no podré ir por problemas de vacuna. El gobierno chileno te pide una autorización homologada de las mismas y la mía me la rechazaron, así que me regreso a Santa Cruz para preparar el Challenger de nuestro país”, explicó Zeballos.

Arias participará en dobles en el certamen trasandino y lo utilizará como preparación para el Challenger Santa Cruz (del 24 al 30 de enero).

