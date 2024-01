Zverev eliminó a Alcaraz y jugará la semifinal del Australian Open

El español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, cayó eliminado el miércoles en cuartos de final del Abierto de tenis de Australia al perder por 6-1, 6-3, 6-7 (2/7), 6-4 contra el alemán Alexander Zverev (N.6), que se medirá al ruso Daniil Medvedev por un puesto en la final.



Es la primera vez que el actual número 6 del ranking ATP vence a un jugador del 'Top 5' en un partido de Grand Slam.



Tras un día marcado por el calor y durante la fresca sesión nocturna, Zverev estuvo a punto de arrollar a Alcaraz en menos de dos horas, cuando lideraba el marcador por 6-1, 6-3 y 5-2. Al borde de la derrota, el español, de 20 años, se revolvió en el juego decisivo y ganó el set en el 'tie-break', reavivando sus opciones de pasar a semifinales.



Sin embargo el alemán no se dejó llevar por los nervios y recuperó el control del partido en el momento oportuno, al final del cuarto set, logrando romper el servicio de Alcaraz para adelantarse 5-4. En esta ocasión, no hubo milagro y el español cayó derrotado en poco menos de tres horas.



"Es un gran honor jugar contra jugadores como él (Alcaraz) y cuando estás tan cerca de ganar, tu cerebro se deja ir y no es de gran ayuda", confesó el alemán. "Pero estoy contento por haber atacado de nuevo en el cuarto set y no dejarlo escapar".



Zverev disputará el viernes contra Medvedev su séptima semifinal en un Grand Slam, la segunda en Melbourne a sus 26 años. Hasta ahora, el alemán tan sólo ha alcanzado la final en el US Open de 2020.



"Me ha pateado el trasero muchas veces el último año pero quizás esta será la ocasión, este será el lugar", dijo Zverev sobre el ruso, que se impuso horas antes en la otra semifinal al polaco Hubert Hurkacz (N.9) por 7-6 [7/4], 2-6, 6-3, 5-7, 6-4.