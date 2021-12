Adrián Jusino fue operado del pómulo y su recuperación demandará al menos un mes

Escucha esta nota aquí

El defensor de The Strongest Adrián Jusino fue operado la noche del miércoles en La Paz, debido a una lesión en el pómulo izquierdo que había sufrido el 2 de diciembre. En esa jornada su equipo empató sin goles con Real Tomayapo, en Tarija, por la fecha 28 del torneo de la División Profesional.

El parte médico que hizo público el club atigrado al día siguiente de ese partido decía: “Triple fractura periorbitaria izquierda, razón por la cual el jugador será sometido a procedimiento quirúrgico en los siguientes días”.

Cumpliendo con lo anunciado, la cirugía se realizó la noche del miércoles y fue con éxito. “La operación duro más de dos horas y salió todo bien. Me han informado que mi recuperación llevará aproximadamente un mes para volver a las canchas”, dijo el jugador a DIEZ.

La recuperación la tendrá que realizar durante el receso del campeonato profesional, pero demostró su tristeza por no haber podido jugar el pasado domingo ante San José y porque tampoco podrá estar frente a Real Santa Cruz en la capital oriental, este fin de semana, donde el Tigre puede consagrarse campeón.

“Estamos viendo si voy a poder acompañar a mis compañeros a Santa Cruz para apoyarlos, pero todo va a depender de la evolución que muestre en los próximos días”, manifestó el futbolista de 29 años.

Jusino, que también es seleccionado nacional, si todo sale bien puede llegar a tiempo para las próximas fechas de las eliminatorias mundialistas que se jugarán el 27 de enero y 1 de febrero de 2022, frente a Venezuela de visitante y ante Chile de local, respectivamente.

"Estoy tranquilo, obviamente en su momento me molestó esto que me pasó en la recta final del campeonato, pero hay que mirar para adelante, tomarlo con calma y sacar conclusiones positivas", finalizó.

