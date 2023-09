Amaño de partidos: The Strongest votó en contra de anular los torneos 2023

The Strongest votó en contra a la petición mayoritaria . Los torneos de Liga y Copa boliviana se anularon con 14 votos a favor, dos en contra y uno que se abstuvo de votar. Uno de esos dos votos le pertenece al Tigre, quien se perfilaba para ser campeón liguero.

Según Héctor Montes, presidente del club atigrado, "no hay tiempo para hacer otro torneo, tampoco para limpiar (protagonistas)". El dirigente paceño considera que los tiempos no son los adecuados y que iniciar un nuevo campeonato no asegura limpiar a los implicados.