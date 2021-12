Así se despidió Rolando Blackburn de The Strongest

Escucha esta nota aquí

Rolando Blackburn no es más jugador de The Strongest. El delantero panameño que tuvo dos ciclos en el equipo atigrado no recibió ninguna oferta para renovar su contrato con la institución paceña y decidió despedirse públicamente, a través de sus redes sociales.

“Esperé hasta el final para poder renovar, por el cariño que le tengo a la institución y a los colores, haciendo sacrificios dejando muchas cosas de lado, mi prioridad siempre fue el Tigre, pero nunca me llamaron. Me llevo en la maleta no las malas experiencias sino un corazón atigrado”, dice el último párrafo del texto publicado por el centroamericano.

Su primera incursión en el Tigre fue entre 2018 y 2019, luego dejó el equipo paceño para probar suerte a préstamo en el Port Football Club de Tailandia (2019), pero luego regresó en 2020 para defender los colores amarillo y negro hasta finalizar la temporada 2021.

“Me llevo muchas cosas de The Strongest en el corazón, primero le agradezco a Dios por haberme traído aquí y encontrar una familia, le agradezco por haberme dado amigos, alegrías, aprendizajes y tristezas, los caminos suyos son perfectos y haber defendido la camiseta de The Strongest es una de las experiencias más lindas que tuve en mi vida”, escribió Blackburn.

Este año terminó como el tercer goleador del Tigre con ocho goles, después de Jair Reinoso, que hizo 13 tantos; y de Willie Barbosa, que convirtió 12 goles.

“Le agradezco a la hinchada que siempre me apoyó y por el bien del Tigre los exhorto a elegir bien a sus nuevos dirigentes, que sepan valorar el trabajo y el esfuerzo de las personas, que vengan días buenos y líderes que realmente puedan guiar al Tigre por el camino del éxito, que juntos se unan de la mano con una dirigencia idónea que sepa guiar al equipo”, agregó.

