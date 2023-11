‘Billy’ Viscarra: “Demostramos ser el mejor equipo”

Sin duda alguna Guillermo ‘Billy’ Viscarra fue uno de los puntos más altos The Strongest. A lo largo del año el arquero se vistió de héroe y salvó la caída de su pórtico en diversas ocasiones.



El ex Bolívar y Oriente Petrolero no pudo contener la emoción tras consagrarse campeón del torneo todos contra todos de la División Profesional y agradeció a la hinchada por el respaldo brindado durante toda la temporada.



“Estábamos muy ansiosos, esperamos este día mucho tiempo. Queríamos darle esta alegría a la hinchada, ellos se lo merecen”.



“Desde mi primer día en el club sentí el cariño de la gente, por eso intento dejar la vida en la cancha. Quiero que sepan que lo que siento por este club es demasiado grande”, añadió.



Finalmente, destacó el rendimiento del equipo y aseguró que fueron justos ganadores de la liga.



“Nos merecíamos esta alegría porque demostramos ser el mejor equipo”.