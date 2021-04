Boca llega el martes a Santa Cruz y entrenará en la sede de Oriente

Escucha esta nota aquí

Con el objetivo de contrarrestar los efectos de la altura, Boca Juniors llegará a Bolivia el martes y pernoctará en Santa Cruz de la Sierra. Un día después, se trasladará a La Paz para afrontar su partido ante The Strongest (18:00), en el estadio Hernando Siles, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Boca cumplirá su única práctica trabajará en las instalaciones del club Oriente Petrolero, en San Antonio. El DT ‘xeneize’, Miguel Ángel Russo, planificó la práctica en horario vespertino pero puede sufrir modificación.

Boca llegará sin Marco Zárate, lesionado en la victoria ante Atlético Tucumán este sábado (3-1). Además, Carlos Zambrano y Jorman Campuzano son bajas porque se contagiaron de coronavirus.

La inclusión o la ausencia de Carlos Tévez en la delegación se la conocerá oficialmente hasta este lunes, pues Russo quiere cuidarlo, pero ‘El Apache’ quiere estar.

“Conociéndolo a Miguel (Ángel Russo) creo que voy a descansar, pero hasta que no pase voy a estar preparado. A mí me gustaría jugar para sacarme un montón de dudas, porque es como que no puedo jugar los tres partidos y creo que sí puedo porque me veo bien, estoy bien físicamente. La experiencia te permite manejarte de otra manera en la altura. Además, soy un pibe al que siempre le gusta jugar”, dijo Tévez este sábado al diario Olé.