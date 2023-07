Bolívar manda en el historial ante The Strongest

Este domingo se jugará el clásico más importante de Bolivia. Bolívar y The Strongest se volverán a ver las caras en el estadio Hernando Siles de La Paz a partir de las 17:30.



Desde la creación de la Liga Profesional del Fútbol Boliviano, en la actualidad llamada División Profesional, ambos equipos se han enfrentado en 227 oportunidades.



El historial demuestra la clara supremacía de Bolívar sobre The Strongest. Los celestes han logrado 92 triunfos, los atigrados 60 y han empatado 75 veces.



Además, la ‘Academia’ ha anotado 342 goles, mientras que el ‘Aurinegro’ macró 291.



Lo curioso es que desde el 2018, The Strongest lidera el historial con 9 victorias, 6 derrotas y 5 empates.