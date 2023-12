Cabanillas no continuará como DT del Tigre en 2024

Pablo Cabanillas no seguirá al frente de la dirección técnica de The Strongest duranre la próxima temporada. El entrenador paceño que logró el título de campeón con el conjunto atigrado, pasará a a comandar la gerencia deportiva.



Esta noticia fue confirmada por Ronald Crespo, presidente interino de The Strongest, que asumió el cargo hace unas semanas.



“Cabanillas ocupará el cargo de gerente deportivo, hemos conversado eso y vamos a evaluar la llegada de un nuevo director técnico en los siguientes días”, indicó el titular aurinegro.



De momento, Crespo no dio pistas sobre el posible sucesor de Cabanillas, aunque aseguró que existen varios nombres en carpeta.



Además, el mandamás de Tigre, se refirió a la continuidad de algunos futbolistas de cara a la próxima temporada.



Se llegó a un acuerdo con Jaime Arrascaita, él se queda con nosotros. En cuanto a Enrique Triverio, ya hablé con él, nos fijamos un compás de espera porque hay una oferta seria de afuera, y es difícil competir con ella.



Finalmente, habló sobre el futuro de Guillermo ‘Billy’ Viscarra, arquero que aún mantiene contrato con la institución.



“Billy tiene la posibilidad de salir al exterior. Existe una oferta seria, pero él está analizando otras opciones que se le puedan presentar”, concluyó.