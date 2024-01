Carlos Garcés no llegará a The Strongest

El 31 de diciembre del 2023, Carlos Garcés había sido anunciado como nuevo refuerzo de The Strongest de cara al 2024. Sin embargo, cinco días después el conjunto paceño dio a conocer que el jugador no será parte del club.



“El Club The Strongest lamenta informar la decisión de Carlos Garcés, refuerzo previsto para la temporada 2024, de declinar su incorporación debido a problemas familiares. Como club continuamos trabajando para fortalecer el equipo y afrontar la temporada 2024”, señala el comunicado del equipo atigrado.



De esa forma, The Strongest deberá buscar alternativas para suplir la ausencia del delantero ecuatoriano de 33 años.



Con la baja de Garcés, el Tigre tendrá la oportunidad de fichar a otro internacional . De momento, existen dos cupos de extranjeros disponibles, sin embargo uno está siendo ‘reservado’ para Enrique Triverio, quien aún negocia su continuidad con la dirigencia.