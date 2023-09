Caso amaños de partidos: la reacción de los jugadores del Tigre por la anulación de los torneos

Este martes se definió el futuro del fútbol boliviano y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), a través de un Consejo Superior determinó anular los torneos en disputa de la División Profesional.



La medida surgió luego de que el presidente de la FBF, Fernando Costa, denunciará una red de corrupción y amaños de partidos dentro del país.



Quienes no vieron con buenos ojos la suspensión de las competiciones fueron los jugadores de The Strongest.



El conjunto paceño marchaba líder de la Liga División Profesional y tenía una amplia ventaja sobre su inmediato perseguidor, lo cual lo acercaba al título y la Copa Libertadores 2024.



Las reacciones no se hicieron esperar y los futbolistas de Tigre utilizaron sus redes sociales para manifestar su descontento.