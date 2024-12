Confirman en Perú que Guillermo Viscarra jugará en Alianza Lima

“El arquero de la selección de Bolivia, cuyo interés ya venía desde noviembre fue el señalado para ser el nuevo refuerzo íntimo y las negociaciones con The Strongest fueron prácticas para llegar a un acuerdo por el jugador de 31 años. Todo fue más sencillo y en poco tiempo se dio por hecho la llegada del ‘1′ de la ‘Verde’ a La Victoria como el primer refuerzo internacional en la ‘era’ Gorosito”, señala el diairo Depor

Tanto Alianza Lima como The Strongest aún no informaron nada oficial al respecto, es más, Viscarra fue titular la noche de este lunes, en el partido reprogramado entre su equipo y Oriente Petrolero, correspondiente a la fecha 19 del torneo Clausura de la División Profesional.

“Es un contrato de dos años con opción a un tercero. ‘Billy’ está muy contento con esta posibilidad…Alianza Lima presentó una oferta (por la transferencia definitiva), se negoció y The Strongest aceptó”, dijo Daniel González a Depor.

El último partido de The Strongest en el Clausura será el viernes contra Blooming en Santa Cruz y si logra ganar el torneo jugará la gran final contra San Antonio el domingo, Por eso el viaje de Viscarra a Perú está previsto para después de Navidad.

“Primó el deseo de ‘Billy’ de querer salir del país. Está jugando con The Strongest. Después de la Navidad irá a Perú y lo hará en buena forma… Siendo arquero titular en su selección en los dos últimos años, ‘Billy’ está acostumbrado (a la presión). Viene de atajar diez partidos con su selección (en estas Eliminatorias). Ha jugado en Bolívar, en este último tiempo en The Strongest, ha sido un habitual en Copa Libertadores, este tipo de presión no es ajena a él”, agregó González.