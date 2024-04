Copa Libertadores: The Strongest y una complicada visita a Estudiantes de la Plata

Este martes, The Strongest tendrá una parada complicada por la Copa Libertadores. En un duelo correspondiente a la segunda fecha del grupo C, el auringero visitará al mítico Estudiantes de la Plata, a partir de las 18:00 HB en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con la intención de sumar sus primeros puntos en condición de visitante.



El equipo que dirige técnicamente Pablo Lavallén se encuentra en Buenos Aires, Argentina desde el domingo el la mañana, donde realizó dos entrenamientos para luego trasladarse a la ciudad de la Plata, sede del encuentro copero.



Los paceños arriban a este duelo como primeros de su serie, luego de haber derrotado en la primera fecha al Gremio de Brasil por 2-0. The Strongest suma 3 puntos, seguido por Estudiantes y Huachipato que tienen 1. Finalmente, el Gremio cierra la clasificación sin ninguna unidad.



“Vamos a llegar bien partido, tenemos que estar ordenados en el juego para lograr nuestro objetivo, queremos la victoria”, afirmó el defensor y capitán atigrado, Adrián Jusino.



Tanto The Strongest como Estudiantes llegan motivados a este partido. El tigre aseguró su clasificación a los cuartos de final del torneo Apertura, luego de vencer el pasado viernes a San Antonio de Bulo Bulo (2-0), mientras que el cuadro de la Plata goleó el sábado a Central Córdoba (6-0) en el marco de la Copa de la Liga Argentina.



El partido será dirigido por el juez colombiano Nicolás Gallo, quien será colaborado desde los costados por sus coterráneos Miguel Roldán y Mary Balnco. Bismark Santiago también de Colombia será el cuarto árbitro, finalmente el paraguayo Juan López monitoreará el VAR.