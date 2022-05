Cristian Díaz: “Creemos que estamos con chances y que estamos vivos”

Escucha esta nota aquí

El director técnico de The Strongest, Cristian Díaz, se mostró muy satisfecho por la victoria (5-0) que logró su equipo ante Paranaense de Brasil, la noche del martes, en el marco de la cuarta fecha del grupo B de la Copa Libertadores. El cotejo se disputó en el estadio Hernando Siles de La Paz.

“Creemos que estamos con chances y que estamos vivos, la semana pasada cuando empatamos dije que mientras los números nos den íbamos a pelear. Como no soñar si el equipo ha sido capaz de ganar con tanta notoriedad a tamaño equipo”, dijo Díaz en la ruda de prensa.

La goleada que consiguió el Tigre le permitió dejar el último lugar del grupo y ascender al segundo puesto con 5 puntos, solo por detrás de Libertad de Paraguay, que tiene 7 unidades. Luego se ubican Caracas FC de Venezuela, con cinco puntos, y en la cola está Paranaense, con 4 unidades.

“El triunfo es mérito absoluto de los futbolistas… tratamos de competir de hacer las cosas bien en una doble competencia (Libertadores y División Profesional) muy dura y apretada, y lo vamos a seguir haciendo hasta el final”, agregó Díaz.

El próximo rival de The Strongest en la Copa Libertadores será Caracas FC en Venezuela, el 17 de mayo, partido en el que debe sumar a como dé lugar para aspirar a la clasificación.

“Estamos en un club grande y exigente al cual, con mucho esfuerzo, tratamos de devolverle la gloria que durante mucho tiempo se le viene negando. Las responsabilidades que tenemos son siempre grandes”, expresó el entrenador argentino.

Antes del siguiente partido copero, los atigrados deben enfrenar algunos encuentros por el torneo Apertura, el primero de ellos será contra su clásico rival, Bolívar, el domingo 8 de mayo, a partir de las 15:00, en el estadio Hernando Siles.

“Es un partido importante, estamos en la punta de nuestra zona con muchas dificultades por la seguidilla de partidos”, acotó Díaz.

En el campamento atigrado se espera con optimismo la recuperación del uruguayo Rodrigo Amaral y del nacional Henry Vaca, figuras de The Strongets, quienes no jugaron ante Paranaense debido a diferentes lesiones, aunque Vaca estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó al partido.

FECHA 13

Viernes 6 mayo

Royal Pari 19:30 Guabirá

Sábado 7 mayo

Real Tomayapo 15:00 Nacional Potosí

‘U’ de Vinto 17:15 Palmaflor

Independiente 19:00 ‘U’ de Sucre

Domingo 8 mayo

Bolívar 15:00 The Strongest

Always Ready 15:00 Real Santa Cruz

Wilstermann 17:15 Aurora

Blooming 19:30 Oriente Petrolero

