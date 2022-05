Cristian Díaz: “El equipo hizo un partido casi perfecto”

Escucha esta nota aquí

El director técnico de The Strongest, Cristian Díaz, quedó complacido con la entrega que tuvieron sus dirigidos en el partido que empataron (0-0) con Caracas FC en Venezuela. El cotejo, correspondiente a la quinta fecha del grupo B, se disputó la noche del martes y el resultado deja al Tigre con chance de avanzar a la siguiente fase.

“El equipo hizo un partido casi perfecto, sabíamos de la gran virtud que tienen los futbolistas de Caracas FC… no los dejamos correr nunca, le eliminamos notablemente con el trabajo de todos y cada uno de los futbolistas esa opción, fuimos creciendo muchísimo en la tenencia, en la confianza, en la posesión del balón que es muy difícil para los bolivianos tenerla fuera de casa”, dijo Díaz.

Con el empate, los de Achumani suman 6 puntos al igual que Caracas FC, pero el Tigre es segundo porque tiene mejor diferencia de goles. Libertad de Paraguay manda en el grupo con 7 unidades y Athletico Paranaense de Brasil está en el fondo con 4 puntos. Libertad y Paranaense jugarán este miércoles (18:00) en Curitiba, para completar la quinta fecha de la serie.

“Este es un grupo de hombres valientes que cada vez que salen a la cancha y, sobre todo en modo Copa, plantan bandera buscando nuevos destinos y hoy (martes) es lo que hicieron y lo merecieron”, agregó el argentino.

The Strongest se jugará su clasificación en la última fecha visitando a Libertad, el próximo jueves 26 de mayo (18:00). Díaz tiene explicó los objetivos de su equipo en este campeonato.

“Nosotros tenemos dos objetivos claros, el primero y más importante es seguir compitiendo en la Copa Libertadores, caso contrario acceder a la Copa Sudamericana y seguir compitiendo internacionalmente, porque eso significaría para el club prestigio, economía y para los futbolistas la posibilidad de seguir realizando grandes partidos”, manifestó.

Antes de jugarse la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores, The Strongest debe encarar la última fecha de la primera fase del torneo Apertura boliviano. El sábado (15:00) recibirá la visita de Aurora, el Tigre ya tiene el boleto a los play off, mientras que el equipo del pueblo no tiene chance de avanzar.

