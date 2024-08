¿Cuánto dinero acumuló The Strongest en la Copa Libertadores?

The Strongest no logró remontar el marcador global ante Peñarol en el estadio Hernando Siles de La Paz y, lamentablemente, quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores. A pesar de la desazón por la eliminación, hay un aspecto que satisface en gran medida al entorno atigrado: la importante suma de dinero acumulada a lo largo de la competición.



Como campeón nacional de 2023, The Strongest recibió un premio de un millón de dólares de la Conmebol. Además, al clasificar a la Libertadores como Bolivia 1, el club embolsó tres millones de dólares por su participación en la fase de grupos. A esta cantidad se suman 330.000 dólares por cada partido ganado en dicha fase, lo que totaliza 990.000 dólares, gracias a las victorias sobre Gremio, Huachipato y Estudiantes de La Plata.



La clasificación a los octavos de final también le permitió a The Strongest asegurarse 1.250.000 dólares. Sumando todos estos montos, el Tigre recaudó un total de 6.240.000 dólares, un logro no menor que si es bien aprovechado por la dirigencia puede traer muchos beneficios a corto y mediano plazo.



En el partido de vuelta, The Strongest mostró un rendimiento sólido, logrando una victoria por 1-0 gracias a un gol de penal anotado por Enrique Triverio al final del primer tiempo. Sin embargo, este triunfo no fue suficiente para superar el global de 4-1, resultado de la derrota en el partido de ida en Montevideo. A pesar de la victoria, la eliminación dejó un sabor amargo, ya que el equipo atigrado había puesto grandes esperanzas en avanzar en el torneo.



La hinchada atigrada, aunque decepcionada, puede encontrar consuelo en el éxito financiero que ha logrado el club, lo que podría ser fundamental para futuras contrataciones y mejoras en la infraestructura del club.