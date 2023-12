¿Cuánto dinero se embolsilló el Tigre por salir campeón?

The Strongest se consagró campeón del torneo todos contra todos de la División Profesional y será Bolivia 1 en la Copa Libertadores 2024.



El conjunto atigrado no solamente sumará un título en su palmarés, sino que también será beneficiado con un importante monto económico.



La Conmebol le entregó a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) 1 millón de dólares para el campeón del torneo liguero. Por lo tanto, esta suma será abonada a las arcas del aurinegro.



Sin embargo, no es el único incentivo millonario que se embolsillará el cuadro paceño. Al disputar la fase de grupos en la Copa Libertadores 2024, ya se aseguró 3 millones de dólares, haciendo un total de 4 millones.



Además, la Conmebol implementó desde este año un premio adicional por “mérito deportivo”. Es un incremento de 300 mil dólares por cada encuentro ganado en la fase de grupos.



Estos montos son acumulativos e irán aumentando de acuerdo a cada instancia del certamen continental.