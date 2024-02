Daniel Rojas afirma que puede jugar de lateral o volante

Daniel Rojas, jugador que se incorporó a The Strongest en este mercado de pases, afirmó que puede desempeñarse como volante y lateral por derecha.



“La que verdad que hubieron varios partidos en el anterior torneo donde jugué de lateral. Voy a jugar donde el entrenador me ponga, siempre voy a tratar de hacerlo de la mejor manera”, indicó el volante central de oficio.



“Siempre es bueno ir aprendiendo a jugar en otras posiciones. Esto es un proceso, a veces cuesta adaptarse, no es de la noche a la mañana”, añadió.



Además, el ex futbolista de Oriente Petrolero dijo que el plantel del Tigre está tratando de adaptarse lo más rápido posible a la idea de juego de Pablo Lavallén.



“Todos mis compañeros están enfocados en el inicio del torneo. Estamos trabajando de la mejor manera. Estamos haciendo lo que pide el entrenador. Tratamos que nos quede claro la forma e idea de juego que él quiere (Lavallén)”.



Finalmente, el cruceño, aseguró que no ha tenido mayores complicaciones para aclimatarse a la altura.



“Me estoy aclimatando de la mejor manera, trato de hacer algunos trabajos extras para adaptarme más rápido. Esto es de a poco, el día a día lo voy sintiendo mejor y eso es bueno para mi”, concluyó.