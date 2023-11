Diego Wayar: “Merecemos conseguir cosas importantes”

The Strongest le propinó un goleada a Gran Mamoré (8-0) en el Hernando Siles por la fecha 30 del torneo todos contra todos.



Con este resultado, los dirigidos por Pablo Cabaillas, le sacan 10 puntos a Always Ready que es su inmediato perseguidor.



Diego Wayar, uno de los referentes del líder, conversó con el programa “Laboratorio Fútbol” y destacó la campaña de su equipo.



“Fue una victoria muy importante, estábamos muy decididos en hacer un gran partido, sabíamos que lo que significaban estos tres puntos. Mis compañeros se brindaron al máximo y conseguimos un resultado abultado”.



“Creo que estos últimos años han sido complicados. Hemos hecho grandes campeonatos y merecíamos conseguir mejores cosas. La la historia de este club te marca, te hace sufrir mucho pero igual te enseña a no rendirte nunca. Ya estamos muy cerca de conseguir lo que tanto queremos”, añadió en relación a los campeonatos perdidos en las pasadas temporadas.



Además, se refirió a la presión que el club tiene año tras año.



“La mochila es pesada. Año tras año lo intentábamos con mis otros compañeros que ya no están, y no se nos daba el título. La unidad del grupo siempre fue importante, lastimosamente nos tocó sufrir varios años y espero que ahora se nos dé”.