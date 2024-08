El objetivo del Tigre en su visita a Peñarol: “Dejar la llave abierta”

Este miércoles, The Strongest visitará al histórico Peñarol de Uruguay (18:00 HB) por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. El objetivo del equipo paceño es claro: conseguir un buen resultado que les permita llegar con opciones a la revancha que se disputará la próxima semana en el estadio Hernando Siles de La Paz.



Así lo manifestó Juan Rescalvo, asistente técnico del Tigre, quien dirigirá al equipo en Montevideo ante la ausencia de su hermano Ismael Rescalvo, el entrenador principal. "Somos conscientes de que un buen resultado sería llevar la eliminatoria abierta a casa, donde somos un equipo que compite muy bien y hemos sacado resultados muy buenos. Nuestro reto es trasladar eso afuera".



Rescalvo también destacó la importancia de no regalar nada al rival y saber manejar los momentos del partido. "La clave es no dar facilidades al rival y nuestro objetivo es hacer un buen partido para que en la vuelta se mantenga la ilusión de poder pasar la eliminatoria. Buscaremos competir, hay que ser aguerridos en todo momento y no conceder ni dar facilidades al rival. Lo más importante es saber manejar los momentos del partido".



Por su parte, Peñarol llega a este encuentro tras caer en la final del Torneo Intermedio ante su clásico rival Nacional. Sin embargo, el Carbonero buscará recuperarse rápidamente para enfrentar a un rival que se ha consolidado como uno de los equipos más fuertes de la Copa Libertadores en a presente edición.