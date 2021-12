El Tigre oficializa la contratación de Luciano Ursino

Escucha esta nota aquí

The Strongest anunció este lunes en sus redes sociales el fichaje del mediocampista argentino naturalizado boliviano Luciano Ursino.

El ex Royal Pari, de 33 años, jugará en un tercer club boliviano desde que llegó al país. Primero lo hizo en Sport Boys (2018-2019) y después jugó en el club inmobiliario (2020-2021).

En este año que termina destacó en Royal Pari, representativo cruceño que clasificó a la Copa Sudamericana.

Cristian Díaz, entrenador del Tigre, lo tuvo en los inmobiliarios cuando fue el DT de este equipo cruceño y ahora se lo lleva a los aurinegros, que el próximo año disputara la Copa Libertadores.

The Strongest, con Ursino, ya contrató a cinco refuerzos. Fichó a Martín Prost (ex Independiente Petrolero), Daniel Camacho (ex La Chorrera de Panamá), Óscar Ribera (ex Blooming) y Juan Pablo Aponte (ex Oriente Petrolero).

