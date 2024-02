Enrique Triverio: “Contento por el último empujón con el que logramos el empate”

Enrique Triverio se erigió como el héroe de The Strongest, el domingo, durante el clásico paceño. El argentino marcó el último gol de su equipo en los descuentos y lo salvó del a derrota, porque ese tanto significó el 4-4 definitivo.

“Contento por el último empujón con el que logramos el empate no es que estamos festejando eso, sino cómo se dio el partido, que faltando cinco minutos perdíamos por dos goles, casi siempre debajo en el marcador, creo que se destaca eso y festejamos eso, el hecho de no rendirse nunca, de no bajar los brazos y conseguir ese premio”, dijo Triverio.