Enrique Triverio: “Entendemos el malestar de los hinchas”

La victoria de The Strongest sobre Peñarol por 1-0 en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores no fue suficiente para avanzar a los cuartos de final, debido a la abultada derrota sufrida en el partido de ida (4-0). Esta eliminación dejó un profundo descontento entre los aficionados atigrados, quienes expresaron su frustración dirigiendo críticas hacia Ronald Crespo, presidente del club, e Ismael Rescalvo, entrenador del equipo.



En la conferencia de prensa posterior al partido, Enrique Triverio, delantero y goleador del Tigre, fue consultado sobre el enojo de los hinchas tras la eliminación. Triverio reconoció que los aficionados tienen todo el derecho a sentirse así. “Entendemos el malestar y enojo del hincha, lo respetamos. No podemos hacernos responsables de sus reacciones; son libres de pensar y expresar lo que sienten. Cuando ganamos, ellos festejan con nosotros, pero ahora es comprensible que estén decepcionados. Los reclamos hacia Crespo y Rescalvo escapan de nuestras manos”, afirmó.



El delantero argentino también manifestó su dolor por la eliminación, señalando la dificultad de competir con clubes de mayor trayectoria y jerarquía en el fútbol sudamericano. “A nosotros, los jugadores, no nos gusta quedar fuera; nos duele mucho. Sin embargo, es complicado competir con equipos grandes que se preparan muy bien para estos torneos. Si observan sus plantillas, la diferencia es abismal; están cinco o diez veces por encima de la nuestra. Queríamos la clasificación y lo intentamos por todos los medios, pero no nos alcanzó”, explicó Triverio.



Finalmente, el atacante subrayó el esfuerzo de sus compañeros en la búsqueda de la clasificación. “La sensación es negativa; duele mucho quedar fuera de una competición tan hermosa, especialmente sabiendo el esfuerzo que hicimos. Dimos lo mejor de nosotros para lograrlo. Lo intentamos y buscamos por todos lados. No me voy conforme, pero sí tranquilo, porque dejamos todo en la cancha”, concluyó.



A pesar de la victoria en La Paz, el global de 4-1 dejó a The Strongest fuera de la Copa Libertadores, un torneo que siempre ha sido un gran desafío para el club, debido a que nunca en su historia ha logrado instalarse en los cuartos de final.