Enrique Triverio es duda en The Strongest para enfrentar a Bolívar

¡Alarmas encendidas! Es casi un hecho que The Strongest deberá afrontar el clásico paceño ante Bolívar sin la presencia de uno de sus mejores jugadores: Enrique Triverio. El delantero argentino, que viajó la semana pasada al exterior para resolver unos asuntos personales, aún no se ha reincorporado a los entrenamientos, por lo que el director técnico del Tigre, Ismael Rescalvo, ha planificado el partido sin su presencia.



Es muy difícil que Triverio sea tomado en cuenta para el clásico, pues aún se desconoce cuándo arribará al país. En caso de hacerlo el martes, solo tendrá un día de trabajo previo al partido.



Ante la ausencia del delantero argentino, es prácticamente un hecho que el DT Rescalvo se inclinará por Bruno Miranda, el actual goleador del Clausura, con 8 conquistas, para que comande el ataque el miércoles frente a los celestes.



Vuelven dos



Sin embargo, no todas son malas noticias en The Strongest, ya que podrá contar con Luciano Ursino y Víctor Cuéllar, quienes no jugaron en el último partido por expulsión y suspensión de tarjetas amarillas, respectivamente.



Rescalvo también volverá al ruedo y podrá dirigir desde el banquillo luego de haber cumplido un partido de castigo tras ser expulsado frente a Royal Pari antes del receso liguero debido a la fecha FIFA de septiembre.



El último entrenamiento de The Strongest antes de encarar el clásico está programado para este martes en horas de la tarde, donde el trabajo estará enfocado en la táctica y los balones parados.