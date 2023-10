Enrique Triverio: “Estamos preparados para el domingo”

Cuenta regresiva para que el líder de la División Profesional entre en acción. The Strongest tendrá que visitar este domingo a Oriente Petrolero por la fecha 27 de la liga.



El Tigre tuvo descanso en esta jornada y volverá al ruedo en el Tahuichi a partir de las 19:30.



Los jugadores del conjunto paceño aguardan ansiosos por el pitazo inicial de este partido. La última vez que disputaron un encuentro oficial fue el 23 de agosto frente a Royal Pari.



Posteriormente, los torneos en Bolivia entraron en paro tras la denuncia sobre la supuesta red de corrupción y amaños de partidos.



Para enfrentar a Oriente, el entrenador Pablo Cabanillas, apuesta todas sus cartas a Enrique Triverio. El atacante argentino es el goleador del equipo y uno de los jugadores más desequilibrantes.



Por su parte, Triverio no ocultó su felicidad por el retorno de la División Profesional y espera ser un aporte ante los albiverdes.



“Estamos con ansias de que llegue el domingo, estuvimos mucho tiempo esperando. Hemos entrenado duro estos dos y estamos preparados, esperamos que salgan bien las cosas y ojalá pueda ayudar al equipo”,indicó.



The Strongest marcha primero en el torneo todos contra todos y le saca cinco puntos al segundo, incluso cuenta con un partido menos que el resto.



Triverio también considera importante estar concentrado en todo momento, y asegura que los encuentros de aquí en adelante serán finales.



"Tenemos que seguir sumando, seguir peleando en la tabla. En la recta final todos los partidos serán difíciles, son finales. Espero que todos estemos bien 100% concentrados”.