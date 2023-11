Enrique Triverio sobre su futuro en el Tigre: “Creo que vamos a llegar a un acuerdo”

The Strongest ya conquistó el título liguero y ahora busca potenciar su plantel de cara a la temporada 2024, donde deberá afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Para ello, el conjunto atigrado ya empezó a negociar la continuidad de varias de sus figuras, y una de ellas es Enrique Triverio.



El delantero argentino, actual goleador del club y de la División Profesional, es una de las prioridades de la dirigencia aurinegra. Triverio tiene contrato con The Strongest hasta final de año, y es de conocimiento público que está en el radar de otros equipos, tanto de Bolivia como del exterior.



El propio jugador fue consultado sobre su futuro y aseguró que en breve sostendrá una reunión con la directiva para analizar su continuidad en el Tigre.



“Vamos a hablar, todavía no hemos tenido tiempo, pero seguramente en los próximos días vamos a tener una reunión. The Strongest es mi prioridad en Bolivia”.



“Hay que ver varios temas, no es solo llegar a un acuerdo económico. Se debe analizar el proyecto y mi familia tiene que estar tranquila. Todos debemos estar contentos a la hora de firmar algo, yo creo que vamos a llegar a un buen acuerdo”, añadió.