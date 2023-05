“Estoy de vuelta”: así anunció The Strongest el retorno de Claudio ‘Pampa’ Biaggio

¡Ya es oficial! Claudio ‘Pampa’ Biaggio tomó las riendas de la dirección técnica de The Strongest. El entrenador argentino fue presentado este martes a través de un carismático video en donde resalta la frase “Estoy de vuelta”.

El ex estratega de Always Ready fue el artífice de la gran campaña de The Strongest en la última temporada, incluso lo clasificó a la presente Copa Libertadores.