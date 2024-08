“Estuvimos muy cerca de avanzar a cuartos de final”, afirmó Ismael Rescalvo

A The Strongest le faltó poco para lograr el sueño de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero fue eliminado tras una dura derrota en Montevideo ante Peñarol, que terminó 4-0. Aunque el equipo atigrado logró una victoria en La Paz por 1-0, no fue suficiente para superar la diferencia de goles.



Ismael Rescalvo, director técnico del Tigre, expresó su satisfacción por el esfuerzo de sus jugadores en la conferencia de prensa posterior al partido. "Estoy muy feliz con el equipo; nos hicimos fuertes y estábamos ilusionados. Estuvimos muy cerca de avanzar, un logro que el club nunca ha conseguido. El equipo dejó todo en la cancha, pero enfrentamos a un rival que fue superior en el partido de ida", comentó.



El entrenador lamentó la falta de efectividad en las ocasiones de gol generadas. "Tuvimos la capacidad y la paciencia para crear jugadas, pero no estuvimos finos en la definición. Generamos suficientes oportunidades para marcar, pero no concretamos", añadió.



Rescalvo también se refirió a las incorporaciones del último mercado de pases, destacando que cada fichaje fue consensuado con la dirigencia. "Trabajamos codo a codo para traer jugadores que se ajustaran a nuestras necesidades. No fue una decisión unilateral; se estudió el perfil del jugador y los recursos del club", concluyó.



Con esta eliminación, The Strongest se despide de la Copa Libertadores, dejando un sabor agridulce tras una campaña que mostró su potencial, pero que no logró concretar en el escenario continental.