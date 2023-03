Fechas y horas de los partidos de Bolívar y The Strongest en la Copa Libertadores 2023

18:00 The Strongest – River Plate (Argentina)



Estadio: Hernando Siles



Ciudad: La Paz



18 de abril



18:00 Fluminense – The Strongest



Estadio: Maracaná



Ciudad: Río de Janeiro



2 de mayo



22:00 Sporting Cristal (Perú) – The Strongest



Estadio: Nacional de Lima



Ciudad: Lima



25 de mayo



18:00 The Strongest – Fluminense (Brasil)



Estadio: Hernando Siles



Ciudad: La Paz



7 de junio



22:00 The Strongest – Sporting Cristal (Perú)



Estadio: Hernando Siles



Ciudad: La Paz



27 de junio



20:00 River Plate (Argentina) – The Strongest



Estadio: Monumental



Ciudad: Buenos Aires



La fase de grupos de la Libertadores se jugará desde la próxima semana hasta el 29 de junio y los dos primeros de cada serie avanzarán a octavos de final, cuyos cruces serán decididos mediante sorteo.



Mientras tanto, los terceros de las ocho series de la Libertadores jugarán una ronda de playoffs (ida y vuelta) contra los segundos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana por un lugar en octavos de final de este torneo.



La final de la Copa Libertadores de 2023 se disputará en noviembre en la catedral del fútbol brasileño, el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.