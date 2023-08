Formosinho no quiso referirse a su posible salida de The Strongest

En las últimas horas ha comenzado a correr la versión en sentido de que el DT de The Strongest , Ricardo Formosinho, dejaría la institución atigrada. Esto no tiene que ver con la derrota frente a Aurora, la noche del miércoles, sino a raíz de que tendría una oferta de Egipto.

“ Si vamos a hablar de juego podemos hablar, no hablo más de nada, si hablamos del juego hablamos, de otras cosas no hablo”, dijo Formosinho a los periodistas en la zona mixta.

“La primera parte muy mala , ofensivamente no tuvimos power, la segunda parte teníamos, entramos mejor, hicimos presión, estuvimos mejor en algún momento, sufrimos una tarjeta roja que para mí es estúpida y no debe acontecer”, manifestó el europeo.

“De hoy no quiero ni hablar, me van a comprender no voy a hablar… Me gusta mucho las personas en Bolivia, los jugadores también, pero tienen que hacer algo, ustedes los bolivianos tienen que hacer algo para mejorar el fútbol boliviano, los árbitros son buenos”, sentenció.