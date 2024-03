“Golpeamos en los momentos justos”, afirmó Pablo Lavallén tras ganar el clásico paceño

Pablo Lavallén, director técnico de The Strongest, aseguró que su equipo golpeó en los “momentos justos” para vencer a Bolívar en clásico paceño.



“Primeramente quiero darle la gloria a Dios por este resultado y agradecerle a los jugadores por la entrega. Hoy el campeón volvió. Los sorprendimos a Bolívar en la forma que nos paramos. Supimos golpear en los momentos justos y fuimos un equipo maduro cuando nos tocó cuidar el resultado”, indicó.



“Estos partidos se definen por pequeños detalles. Esos detalles estuvieron a nuestro favor, supimos aprovecharlos. El equipo tuvo un buen desempeño y fue inteligente a la hora de tener el balón", 'añadió.



Además, el estratega argentino reconoció que está formando un plantel muy fuerte, unido y competitivo.



“Se lo dije a los jugadores antes de salir a la cancha. Me siento orgulloso del plantel que se está formando. Los jugadores trabajan muy bien, intentan aceptar la idea de juego. Ellos son los artífices de este momento”.



“Todos están festejando, eso dice que no hay grietas, no hay camarillas. Mi trabajo se valora con resultados y hoy (domingo) los jugadores dieron la cara por mi cuerpo técnico”, concluyó.



Con este triunfo, el Tigre sumó 10 puntos y se acomodó en el primer lugar del Grupo A.