Guillermo Viscarra, arquero de The Strongest: "Estamos primeros, hay que intentar mantener eso"

The Strongest quiere dar vuelta de página. Luego de la derrota ante Bolívar en el Clásico Paceño, los atigrados cedieron puntos importantes y permitieron que los escoltas se le acerquen.

El objetivo es claro: "Estamos primeros, hay que intentar mantener eso. Ahora se viene un partido totalmente distinto​ contra Palmaflor", dijo Guillermo Viscarra, arquero del actual puntero de la Liga. "Tenemos que hacernos fuertes y ser punzantes en la parte de arriba y marcar goles", complementó la figura atigrada.

Sobre los perseguidores (Always Ready, Nacional Potosí y el mismo Bolívar), el Viscarra indicó que desde el seno aurinegro tratan "de no mirar a los otros equipos y sumar lo máximo posible".

También habló de la importancia para The Strongest sobre volver a sumar de a tres para ser campeón: "Nadie dijo que nos van a regalar un campeonato, vamos a tener que lucharla como venimos haciendo desde comienzo de año. El sábado es un partido muy importante para nosotros. Es importante no perder nuestra ventaja".

Finalmente sobre su lesión de hace algunas semanas, Viscarra comentó sentirse "bien, no me ha vuelto a incomodar, pero tengo una protección (en el brazo) que me da mas confianza a la hora de jugar y entrenar", cerró 'Billy'.

The Strongest hará de local ante Palmaflor por la Fecha 21 de la Liga boliviana. Este encuentro se llevará a cabo este sábado 29 de julio, a partir de las 17:30 en el Hernando Siles paceño.