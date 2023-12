Guillermo Viscarra: “Estos dos años (en The Strongest) creo que han sido los mejores de mi carrera”

Guillermo Viscarra vive una temporada deportiva inolvidable . Titular indiscutible en el arco de The Strongest y además figura para la obtención del título del torneo todos contra todos de la División Profesional del fútbol boliviano.

No solo se destacó en el Tigre, también lo hizo en la selección nacional, en la que se ganó el puesto y por eso atajó en los seis partidos que lleva jugados la Verde en las Eliminatorias al Mundial 2026, cuatro con Gustavo Costas como DT y los dos últimos con Antonio Carlos Zago.

Después de su fugaz paso por el fútbol del Medio Oriente, ‘Billy’ volvió a Oriente Petrolero (2018) , posteriormente tuvo un segundo ciclo en Bolívar (2019-2020) y finalmente firmó para The Strongest (2021-2023), con el que ganó el campeonato hace una semana.

¿Qué significado le das al título que ganaste con The Strongest?

Sin duda, es el más importante, así lo estoy sintiendo y para eso me preparé, desde el año pasado tenemos una regularidad muy grande porque venimos primeros desde el campeonato pasado (2022) que no se pudo finalizar por otros aspectos del fútbol, pero sin duda es un momento cúspide en mi carrera y el sentimiento es ese, de que realmente es el título más importante y espero que puedan venir otros más.

¿En algún momento temiste que este título no se iba a dar, tal como ocurrió el año pasado por la suspensión del campeonato?

Sí, porque pasa cada cosa aquí en Bolivia, que uno puede esperar cualquier cosa. El año pasado fue duro que no se haya podido finalizar el campeonato, porque teníamos una confianza muy grande en conseguir el el título, por la ventaja que llevábamos y por como veníamos jugando.

Gracias a Dios se hizo lo que se tenía que hacer, se pudo continuar el torneo y por eso es tan valioso para nosotros este título, por lo que pasamos como equipo con los cambios en la conducción técnica hasta que con Pablo Cabanillas pudimos dar continuidad al trabajo y tener estabilidad. No teníamos dudas de que podíamos ser campeones.

El plantel no perdió el foco…

Porque si uno pierde la cabeza en cosas que no puede resolver porque no te competen y no son tu culpa, teníamos que concentrarnos en lo nuestro. Tratamos de seguir entrenando bien, manteniendo la calma y enfocados en ese objetivo que al final pudimos conseguir