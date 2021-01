Guillermo Viscarra se va al otro grande de La Paz

Escucha esta nota aquí

Guillermo Viscarra cambió de equipo, pero seguirá viviendo en La Paz. El joven portero cruceño, de 27 años, fichó esta temporada en The Strongest, club que lo presentó el viernes en un acto especial que contó con las nuevas contrataciones del cuadro aurinegro y con la presidenta del club, Inés Quispe.

Será el tercer club boliviano que ficha al portero nacional, pues entre 2019 y 2020 defendió, en su segunda etapa, los colores de Bolívar, con el que fue campeón el 2014, 2015 y 2019.

También jugó en Oriente Petrolero, equipo del cual es hincha, en las temporadas 2015 al 2017. Su debut fue el Bahía de Brasil (2012-2014), donde se formó, y su segunda incursión internacional la hizo en el Hapoel Ra’anana AFC de Israel el 2017.

Es arquero de selección, pues integró la Verde en siete ocasiones.

El 2020 no fue un buen año para Viscarra, ya que fue relegado a la suplencia en gran parte del torneo Apertura.

En el Tigre espera tener más minutos, aunque el puesto lo tendrá que disputar con el experimentado Daniel Vaca, que es el capitán del equipo.

Refuerzos aurinegros

The Strongest ya incorporó cinco jugadores nuevos a su plantilla, que afrontará el campeonato de la temporada 2021 y la Copa Libertadores. Además de Viscarra también fueron fichados Francisco Pastor (exReal Potosí), Daniel Mancilla (ex Nacional Potosí), Rafael Lima (ex Joinville Sporte Club de Brasil) y Matheo Zoch (ex Oriente Petrolero).

