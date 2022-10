Héctor Montes, presidente de The Strongest: "Si el dirigente va a confrontar y a hacer tuits, se daña el ambiente"

Para finalizar, Héctor Montes hizo referencia a algunos mensajes que no ayudan al buen ambiente festivo de un clásico. "En El Alto (ante Always) se vio una fiesta durante y en la finalización del partido (...) no hubieron inconvenientes, porque ese es el espíritu que le da el dirigente. Si el dirigente va a confrontar, a hacer tuits, a dar mensajitos por las redes, se daña el ambiente. En la cancha, que los once gladiadores entreguen todo, pero afuera, que se lleve como una fiesta", dijo a Futbolmanía de La Paz.