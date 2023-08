Héctor Montes, presidente del ‘Tigre’: “Hay ofertas por varios jugadores”

El líder de la liga, The Strongest, podría perder a cuatro futbolistas y a su entrenador en los próximos días.



Ronald Montes, presidente de la institución, afirmó que clubes del exterior enviaron ofertas por varios jugadores del club.



“Han llegado ofertas por varios jugadores. En este momento no creemos que sea oportuno deshacernos de algún futbolista pero existen cláusulas que si se cumplen será difícil retener”, señaló montes.



“Junior Arias, Carlos Roca, Michael Ortega y Enrique Triverio interesan afuera, pero nuestro objetivo ahora es conseguir el campeonato y conservar el plantel”, añadió.



Montes también aseguró que el director técnico, Ricardo Formosinho, tiene una propuesta de un equipo de África.



“Así es el fútbol, es la segunda vez que preguntan por nuestro entrenador. Su cláusula de salida no están alta, pero deberemos esperar algunos días y ver qué pasa”, concluyó.