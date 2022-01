Henry Vaca cerró un ciclo en Oriente Petrolero y retorna a The Strongest

Escucha esta nota aquí

The Strongest cumple con su deseo de contar otra vez en sus filas con Henry Vaca. El volante ofensivo, que la temporada pasada jugó en Oriente Petrolero a préstamo, retorna al equipo atigrado y así lo anunció oficialmente el club paceño en sus redes sociales.

“Henry atigrado… Después de su paso por Oriente Petrolero el jugador cruceño vuelve a filas atigradas”, dice el posteó que hizo The Strongest y en el que le da la bienvenida al jugador de 23 años.

El futbolista reconoció que se sintió muy a gusto en Oriente Petrolero y que su deseo era seguir vistiendo de albiverde. El sentimiento era reciproco, ya que el club cruceño también deseaba su continuidad en el equipo, pero The Strongest ya no estaba dispuesto a seguir cediéndolo.

“Quiero agradecer a esta prestigiosa institución por abrirme las puertas, a la hinchada que sin duda es la más grande del país por alentar cada partido y darme todo el cariño, hoy me toca tomar otro rumbo, pero no es un adiós sino un hasta pronto, cumplí mi sueño de niño y me voy feliz por los momentos vividos en el club, los llevo en el corazón”, había escrito Vaca en su cuenta de Instagram, como despedida de Oriente, un día antes de que el Tigre anunciara su retorno.

Henry Vaca debe incorporarse en las próximas horas al Tigre para iniciar la pretemporada que ya está en marcha y la que paulatinamente se han ido sumando las nuevas contrataciones.

Además, el cruceño está convocado a la selección nacional, que comenzará su trabajo el 14 de enero con miras a los partidos por eliminatorias al Mundial catar 2022 ante Venezuela de visitante y Chile de local, el 28 de enero y 1 de febrero, respectivamente.

