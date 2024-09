Ismael Rescalvo: “Dominamos en el primer tiempo y no supimos sentenciar el partido”

Luego del clásico paceño que terminó igualado 1-1 entre The Strongest y Bolívar, Ismael Rescalvo, director técnico del Tigre, habló en conferencia de prensa y no ocultó su frustración por no poder cerrar el partido en el primer tiempo. Asimismo, reconoció que su rival creció y fue superior en los últimos treinta minutos del encuentro.



“Fue un clásico como los de antaño. En el primer tiempo fuimos nosotros quienes dominamos, creamos situaciones claras de gol, pudimos sentenciar el partido y supimos aprovechar las oportunidades que generamos. En cada ataque hacíamos hasta cinco pases seguidos y llegábamos con mucha claridad al área rival”, indicó Rescalvo.



“Durante los primeros 15 minutos de la segunda mitad, también jugamos a gran nivel y generamos varias oportunidades de gol, pero es cierto que, de ahí en adelante, el rival asumió el protagonismo y fue quien dominó el partido”, añadió.



El estratega español explicó los motivos por los cuales Bolívar terminó siendo superior a The Strongest en la última media hora del encuentro. “En los últimos 30 minutos, el rival creció. Hay que ver por qué; primero porque lo hicieron bien y también supieron sacar ventaja de jugadores que estaban desequilibrados. Esto se dio porque nosotros no podíamos controlar tanto el balón como en la primera mitad; lo perdimos más rápido y el cansancio era más notorio. Nos costó un poco atacar con continuidad”.



Finalmente, se refirió a la jugada polémica en la que el árbitro Guildo Quenta cobró un penal a favor del Tigre tras una supuesta falta sobre Bruno Miranda, pero que luego terminó anulando tras revisar el VAR. “Esa jugada pudo marcar el desarrollo del partido; el árbitro condiciona a los jugadores. A veces no entendía el criterio para mostrar amarillas; no era el mismo para ambos equipos. Sin embargo, fue un partido limpio; no hubo malas intenciones, agresiones ni faltas fuertes”, sentenció.